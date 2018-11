La macchina fotografica da studio del fotografo Stefano Napoli al Comune: la consegna

Si terrà giovedì 8 novembre, alle ore 10.30, presso la Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, la manifestazione di consegna della macchina fotografica da studio donata al Comune di Salerno dal fotografo Stefano Napoli.

La storia

Stefano Napoli ha operato nel suo studio di Fratte dal 1948 per oltre sessanta anni sino al giorno in cui lo ha dovuto lasciare per far posto allo svincolo della tangenziale. Molte famiglie salernitane, in particolare quelle di Fratte e delle frazioni collinari, custodiscono testimonianze del suo lavoro, che ha documentato eventi pubblici e privati, ma sopratutto familiari e personali, dalle prime foto di battesimo a quelle del matrimonio, passando per le foto tessera per la Carta di Identità realizzate con la grande macchina in ghisa “LU-PA Fotomeccanica UDINE” che sarà custodita nei locali dell’archivio storico comunale. Tanta curiosità.