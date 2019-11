Macellaio si recide l'arteria femorale: salvato dai medici di Vallo della Lucania

Un macellaio di Vallo della Lucania è stato salvato miracolosamente da un dottore che gli ha prestato soccorso e dai medici dell'ospedale San Luca. Ieri sera, il giovane lavorava nel proprio negozio e con un grosso coltello si è reciso in modo fortuito l’arteria femorale all’altezza dell’inguine.

I soccorsi

Il macellaio era in una pozza di sangue e nelle vicinanze della macelleria c'era un dottore che gli ha legato la gamba con una cintura. La polizia municipale ha deciso di trasportare il giovane in ospedale a bordo dell'auto di servizio. In pochi minuti si sono spalancate le porte del pronto soccorso, il macellaio è entrato in sala operatoria e dopo un delicato intervento chirurgico gli è stata salvata la vita.