Festa della Madonna del Carmine: fedeli in fermento, la processione

E' oggi il giorno della festa della Madonna del Carmine: tantissimi, non perderanno la tradizionale processione dedicata alla Vergine. Il corteo religioso partirà alle 19 da via Carmine, per proseguire per via Marino Paglia, piazza Filangieri, via Cavaliero, via Pio XI, piazza San Francesco, via Costantino l’Africano, piazza Casalbore, via Conforti, via Nizza, via Fabio, via San Giovanni Bosco, via Naccarella, via La Francesca, via Musandino, via Vocca, via Iannicelli, via Gelso e piazza Sinno. Dunque, tornerà in via Carmine fino al sagrato del Santuario, in piazza monsignor Bolognini, per il rientro in chiesa.

Le soste

Le soste sono previste alla chiesa dell’Immacolata, alla clinica Tortorella, alla chiesa di Maria Santissima del Carmine e di San Giovanni Bosco, all’edicola votiva tra via Iannicelli e via Gelso, in piazza Sinno. Tra preghiere, canti e petali di fiori, dunque, innumerevoli fedeli si affideranno alla Madonna. Al termine del corteo religioso, non mancheranno i fuochi d’artificio.