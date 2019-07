Festa grande per la Madonna delle Grazie: le messe nella cappellina di piazza Portanova

Festa grande, oggi, per la Madonna delle Grazie, a cui tanti salernitani sono devoti. In particolare, presso la cappellina di piazza Portanova, oggi, alle ore 17.30 e alle 18.45, verranno celebrate eccezionalmente le messe per la Vergine. Prevista una folta partecipazione.

L'evento miracoloso

Al quadro esposto nella singolare cappella, è legato un evento miracoloso. Quel dipinto ad olio presente nella cappella, infatti, era stato commissionato, nel '700, da alcuni cittadini per dare conforto ai condannati a morte che si recavano al patibolo sito proprio in piazza Portanova. Nel 1895, però, i proprietari del palazzo, vedeno il dipinto rovinato dal tempo, decisero di far costruire un muro di fronte l'immagine sacra per adibire quello spazio a deposito. Secondo quanto si legge in una copia conforme di un documento, redatto in quell'occasione da Andrea Conforti, curato della parrocchia di Sant'Agostino, quando già i muratori avevano iniziato a costruire il muretto che avrebbe coperto la vista della Madonna ai salernitani, il quadro da quasi nero che era diventato negli anni, iniziò a schiarirsi fino a diventare completamente bianco.

Inizialmente si pensò ad un atto vandalico, ma anche a seguito di tentativi di lavaggio del quadro il colore bianco non veniva via. Molti salernitani, quindi, iniziarono a gridare al miracolo affollando, in poco tempo, la piazza tanto da far intervenire i carabinieri per controllare la folla. La porzione di muro costruita venne prontamente abbattuta e vennero accese candele e lumi sotto il quadro, ormai bianco, della Madonna delle Grazie. Solo in serata, quando gran parte della folla si era dispersa ed erano rimasti solo alcuni fedeli ed i carabinieri, il quadro tornò all'originale splendore.