Maestre non laureate: a rischio 34 posizioni nel salernitano

A rischio numerose docenti nel salernitano: il Consiglio di Stato, ha escluso le maestre non in possesso della laurea dalle graduatoria ad esaurimento provinciali. Le prime a risentire di questa decisione sono 34 docenti diplomati nel 2001. Il loro licenziamento fu congedato già a dicembre, in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato.

Come riporta Il Mattino, le maestre diplomate magistrali con servizio biennale nelle scuole statali potranno partecipare, insieme alle colleghe laureate, ad un concorso non selettivo che servirà a costituire una graduatoria regionale a scorrimento per l’immissione in ruolo. Escluse invece le maestre laureate e più giovani che non hanno potuto fare servizio nelle statali bensì nelle scuole paritarie.