Strattonavano i piccoli all'asilo: nei guai tre maestre di Sant'Egidio

Non risulterebbero casi di violenza fisica grave ma solo verbali, strattonate o qualche lieve schiaffo: è quanto emerso dagli accertamenti della polizia di stato della sezione di polizia giudiziaria presso la procura di Nocera Inferiore, su tre maestre di un asilo di Sant’Egidio del Monte Albino finite sott’inchiesta per presunte violenze nei confronti dei bambini che accudiscono.

Le immagini

Come riporta La Città, le indagini sono partite dalla denuncia nei mesi scorsi da parte di una mamma di un bimbo che aveva notato la paura del figlio nell’andare a scuola. Dai filmati pare che le maestre abbiano strattonato, tirato per un braccio, soprattutto utilizzato parolacce e atteggiamenti duri con i loro piccolissimi allievi e qualche volte sarebbe volato uno schiaffo. Le indagini sono ancora in corso.