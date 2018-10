Magliano Vetere, il sindaco vieta di bere l'acqua pubblica

I cittadini del piccolo comune di Magliano Vetere non possono bere più l’acqua pubblica. E’ quanto prevede un’ordinanza, a firma del sindaco Carmine D’Alessandro, a seguito di una nota arrivata dall’Acquedotto Calore Lucano.

L’avviso

Si legge nel provvedimento: “A seguito dell’esito delle analisi destinate al consumo umano per consumi potabili ed alimentari, effettuate in data 16 ottobre dallo studio Chimico Ecologico di Atena Scalo, è emersa la non potabilità dell’acqua”. Dunque, fino a nuova comunicazione, dispone il primo cittadino, “si invita la popolazione a non utilizzare l’acqua per consumi alimentari”.