Capaccio, allevamento abusivo di maiali: il sindaco ordina lo sgombero

I carabinieri forestali hanno scoperto un allevamento abusivo di maiali a Capaccio, in località Tempa di Lepre. Il sopralluogo congiunto - c'era anche personale dell'Asl Salerno - ha permesso di scoprire molti suini detenuti illegalmente, non registrati. Gli animali erano custoditi in un’area di proprietà di un 49enne del posto.

I dettagli

C'erano 34 maiali nel recinto, 11 dei quali, riproduttori, sono stati identificati attraverso le marche auricolari. Gli altri maiali avevano età inferiore ai 70 giornii. L’allevamento era carente dei requisiti sia tecnici che strutturali e sono state riscontrate anche carenze igienico-sanitarie. Il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, ha firmato l'ordinanza di sgombero dell’allevamento, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento. I maiali dovranno essere spostati in ricoveri idonei e autorizzati.