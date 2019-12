"Sono in difficoltà, mi invii 500 euro?": salernitani "bersagliati" dalle nuove mail-truffa

Arriva una mail di un conoscente che chiede di poter esporci un problema. Dopodichè arriva un secondo messaggio riguardo un appello di aiuto e, di conseguenza, una richiesta di denaro:



Grazie di aver risposto,ti scrivo in tutta discrezione perché quello che ho da spiegarti mi disturba molto;sto in viaggio d'affare molto importante in Costa d'Avario (Abidjan) ma le cose qui non sono andate in buon fine.In questo momento ho un delle difficoltà a gestire la situazione del mio soggiorno e il mio ritorno e ho bisogno di un prestito di €500.Te li do dopo tre giorni al mio ritorno. Ti prego con discrezione per non far preoccupare nessuno. Posso contare su di te?



Ovviamente, è questo un palese tentativo di truffa: consigliabile, non aprire o non rispondere, in ogni caso, alla mail. Si tratta dell'ennesimo piano messo in atto per trarre in inganno e derubare i cittadini. Tanti i salernitani che si stanno vedendo recapitare il messaggio, senza, tuttavia, "abboccare" alla trappola.