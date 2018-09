Accoltella il vicino di casa a Maiori: arrestato 26enne

Dramma, ieri sera, in località Madonna delle Grazie a Maiori, dove un violento litigio tra un 26enne e un 59enne, vicini di casa, stava per sfociare in tragedia.

La dinamica

Nel corso della querelle il 26enne ha preso in mano un coltello a serramanico lungo circa 8 centimetri che ha sferrato un fendente alla spalla del 59enne ferendolo gravemente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato la vittima all’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni, dove i medici gli hanno estratto la lama del coltello che era rimasta conficcata nella spalla. Intanto i carabinieri hanno arrestato il giovane, B.C le sue iniziali, che è accusato di lesioni personali.