Anziana truffata a Maiori, ladro in fuga con 2 mila euro: bloccato

Continuano a verificarsi tentativi di truffe agli anziani in provincia di Salerno. L’ultimo questa mattina, a Maiori, dove un uomo ha cercato di raggirare un’anziana. La dinamica – riporta Il Vescovado – non è ancora chiara, ma sarebbe stati utilizzati i soliti metodi, con una telefonata che ha preceduto l’avviso di riscossione. Il truffatore, comunque, è stato veloce a sottrarre alla donna una cifra vicina ai 2mila euro per poi dileguarsi.

La malcapitata, resasi conta dell’accaduto, ha subito avvisato i familiari e i carabinieri che, in poco tempo, sono riusciti a bloccare l’uomo che, nelle prossime ore, potrebbe essere ufficialmente arrestato.