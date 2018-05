Maiori, festa della Madonna dell'Avvocata: bimba di 8 anni pestata da un mulo

Momenti di paura oggi pomeriggio in Costiera Amalfitana, presso il Monte Falesio, durante i festeggiamenti per la Madonna dell’Avvocata. Una bimba di 8 anni è stata pestata su un piede da un mulo utilizzato per il trasporto. La piccola è stata soccorsa dai volontari che erano presenti per gestire l'evento, supportando in un secondo momento i soccorsi che hanno adagiato la piccola su di un elicottero ubicato presso il porto turistico di Maiori. Li c'era l'eliambulanza del 118 che ha condotto la piccola all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. I sanitari le avrebbero riscontrato una frattura alla gamba, con le condizioni che non sarebbero gravi.