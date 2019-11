Emozione a Maiori, i carabinieri riconsegnano il dipinto della Madonna

Nel pomeriggio di oggi, a Maiori, all’interno del Convento di San Francesco, alla presenza del sindaco di Maiori Antonio Capone, del comandante della Compagnia Carabinieri di Amalfi Capitano Umberto D’Angelantonio e del comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, Maggiore Giampaolo Brasili, si svolgerà la cerimonia di riconsegna del dipinto raffigurante la Madonna della tenerezza con in braccio il Bambino dell’autore Raffaele D’Amato (1857-1921), rubato dal Convento il 16 novembre 2014 e segnalato anche sulla Banca Dati Interpol.

Le indagini

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, è scaturita da indagini approfondite in collaborazione tra la Stazione Carabinieri di Maiori ed il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli che ha consentito lo svolgimento di una serie di perquisizioni effettuate in diverse abitazioni della provincia ed il conseguente sequestro dell’opera. Di fondamentale importanza per l’individuazione dei preziosi beni è risultata la comparazione delle loro immagini, con quelle contenute nella Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ne ha confermato la provenienza illecita. “La restituzione odierna, avvalora, altresì, l’importanza dell’opera di sinergia tra le articolazioni di questo Comando e l’Arma territoriale, relativamente alle operazioni di approfondimento investigativo svolte anche su segnalazione dei cittadini” fanno sapere i carabinieri.