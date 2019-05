Voragini e buche in Costiera, si usa una sedia rossa per segnalare il pericolo

Si salvi chi può...in Costiera. Buche e traffico rendono la vita impossibile a turisti, residenti e semplici automobilisti. Persino le prime, le buche appunto, vengono segnalate con la presenza di una sedia piazzata in mezzo alla strada. Siamo sulla Strada Provinciale 2 che collega Maiori a Sant’Egidio del Monte Albino, attraverso il Valico di Chiunzi. Le grosse buche - come racconta Il Vescovado - che si sono formate sull'asfalto causa pioggia sono pericolose. A rischio di incidenti e pneumatici. In una delle più profonde è stata di nuoo vista la sedia rossa a segnalare il pericolo. A nulla sono serviti i rattoppi degli ultimi tempi. L'unica soluzione sembra essere rappresentanto dallo stanziamento di 3 milioni di euro da parte della Regione Campania per il rifacimento del fondo stradale e la messa in sicurezza della Strada Provinciale 2 Maiori-Tramonti-Sant’Egidio.