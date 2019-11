Crollo di intonaco e calcinacci in una scuola a Maiori: chiusa la palestra

Paura, oggi, a Maiori, dove alcuni calcinacci sono crollati all’interno dell’istituto comprensivo statale situato in Via Capitolo. Non solo. Ma, per motivi di sicurezza, è stata chiusa anche la palestra insieme al corridoio di collegamento all’edificio scolastico poiché l’intonaco si è staccato dal solaio.

Il provvedimento

La dirigente scolastica ha subito allertato gli uffici comunali competenti che si sono recati sul posto per mettere in sicurezza le zone dove si sono verificati i crolli.