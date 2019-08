Sorpreso con una cazzottiera di ferro: bloccato ragazzo ubriaco a Maiori

Un turista di 17 anni è stato denunciato dai carabinieri di Maiori per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.

Il caso

Il giovane - riporta Il Vescovado - si è presentato ubriaco davanti al varco d’ingresso dell’arena del porto turistico, dov’era in corso l’evento “Minori in Wgite”, ed è stato subito segnalato dagli addetti alla sicurezza. In poco tempo è stato bloccato dai militari e trovato in possesso di una cazzottiera di ferro. Successivamente è stato allontanato dalla zona e condotto in caserma con difficoltà poiché ha tentato di opporsi al controllo.

Negli uffici della stazione dei militari dell’Arma, inoltre, ha continuato a dare in escandescenza fino all’arrivo dei sanitari del 118 che hanno riscontrato l’altissimo tasso alcolemico nel sangue del ragazzo che, quindi, è stato denunciato alla Procura dei Minori e riaffidato ai genitori.