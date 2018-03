Dramma a Maiori, giovane precipita dal terzo piano: è grave

Dramma, questa mattina, in via Casa Mannini a Maiori, dove un giovane di trent’anni è precipitato dal terzo piano della sua abitazione. A trovarlo agonizzante e ancora in pigiama sono stati due studenti che, proprio nella traversa di Corso Reginna, si erano appartati per fumare una sigaretta. I due ragazzi hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto è giunta in pochi minuti un’ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane in ospedale. Le sue condizioni di salute sono gravi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.