Pagani, fitta e paga una casa per le vacanze poi scopre che non esiste

Aveva prenotato un appartamento a Maiori per trascorrere le vacanze, ma dopo aver pagato ha scoperto di essere stata raggirata. La vittima di una truffa tutta estiva è una donna di Pagani, che giorni fa ha sporto denuncia ai carabinieri per essere stata ingannata e derubata di diverse centinaia di euro.

La casa che non c'è

Ai militari ha spiegato di aver trovato l’annuncio del fitto di un appartamento a Maiori attraverso internet, riuscendo poi a mettersi in contatto con la donna - la pseudo proprietaria dell’immobile - che aveva anche pubblicato l’annuncio per l’estate. Le due si erano parlate più volte, ma chi aveva affittato la casa non aveva potuto parlare in prima persona con la donna dell’Agro, in quanto aveva spiegato di trovarsi momentaneamente in Sicilia. Ciò nonostante, aveva riferito che l’affittuaria avrebbe potuto ritirare le chiavi in una panetteria ubicata nei pressi dell’appartamento. Circostanza che aveva spinto la donna non solo a convincersi, ma anche a versare una lauta caparra per bloccare la casa dove avrebbe trascorso il periodo di vacanza. Ai carabinieri ha raccontato che dopo il pagamento, la fittizia titolare dell’appartamento aveva fatto perdere le sue tracce. Nessuna risposta al cellulare. La donna residente a Pagani si è convinta di essere stata truffata a pochi giorni dall’inizio delle sue vacanze, quando per fugare ogni dubbio ha contattato il titolare dell’attività commerciale che distava pochi metri dall’appartamento che lei aveva scelto. Costui le aveva riferito dell’esistenza della casa, ma che al suo interno vi fosse una famiglia, che mai aveva pensato di fittarla ad altri.