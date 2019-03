Maiori, parte la riqualificazione del "Faro" di Capo d'Orso

Il Faro di Capo d'Orso di Maiori verrà riqualificato. E' questo l’obiettivo del progetto che verrà presentato il 21 marzo, alle 11, a Palazzo Mezzacapo. Il faro rientra tra i primi 11, di proprietà dello Stato, dati in concessione nell'ambito del progetto "Valore Paese - Fari dell'Agenzia del Demanio" con bando del 2015.

L’iniziativa

La conferenza sarà aperta dal sindaco Antonio Capone e dai saluti del delegato Wwf della Campania Piernazario Antelmi. A seguire gli interventi del direttore regionale dell'Agenzia del Demanio Edoardo Maggini sul progetto Valore Paese - Fari e del Presidente di Wwf Oasi Antonio Canu, società aggiudicataria, il quale presenterà il progetto di valorizzazione. La proposta del Wwf Oasi che si è aggiudicata la gara si pone l'obiettivo di recuperare e valorizzare un bene dello Stato, situato in un contesto di altissimo valore naturalistico, attraverso la missione della conservazione e della tutela del territorio. Il sito di Capo d'Orso è incluso nel perimetro del Parco Regionale dei Monti Lattari ed è tutelato da direttive comunitarie come sito di importanza europea per la biodiversità .

Forte dell'esperienza di gestione delle Oasi del Wwf Italia, il progetto intende contribuire a mantenere gli ecosistemi naturali e, ove necessario, recuperare e ripristinare l'ambiente originario, valorizzando, attraverso il faro, il territorio con una fruizione responsabile e sostenibile. Il faro sarà il punto d'incontro di più iniziative, dove soggiornare per conoscere e vivere il territorio, ma anche presidio didattico e scientifico, osservatorio permanente sulle peculiarità ambientali dell'area costiera, con particolare attenzione alla fauna legata agli ambienti marini e alla migrazione degli uccelli. Il Centro visite, invece, potrà fungere da volano per conoscere la costiera, promuovendo eventi locali legati alla valorizzazione del territorio e alla sua vocazione culinaria, attraverso la collaborazione con ristoratori locali. Ad integrazione della proposta anche lo sviluppo a mare, riprendendo il progetto di Oasi blu, uno spazio dedicato alla fruizione marina.