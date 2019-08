Furbetti del sacchetto in Costiera, telecamere del Comune individuano 11 trasgressori

Guerra contro chi lascia rifiuti per strada, nei comuni di Maiori e Minori. Negli ultimi giorni, la polizia municipale ha elevato ben 11 sanzioni, grazie alle immagini di telecamere di videosorveglianza, di proprietà comunale, che hanno permesso di identicare i trasgressori che hanno conferito il rifiuto fuori dall'orario previsto. L'operazione è stata condotta anche insieme alla MiraMare Multiservice, la società comunale che si occupa della raccolta dei rifiuti. Tra le persone raggiunte da multa non solo residenti, ma anche turisti che stanno soggiornando in Costiera per le vacanze estive.