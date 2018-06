Tenta di truffare un'anziana ma lei chiama i carabinieri

Gli anziani della provincia di Salerno continuano a finire nel mirino dei truffatori. Questa mattina – riporta Il Vescovado – un’anziana residente in via Vecchia Chiunzi a Maiori è stata raggiunta da una telefonata. Dall’altra parte del telefono vi era un finto corriere espresso che le annunciava la consegna di un pacco per il genero che, in quel momento, si trovava al lavoro.

Il raggiro

La somma da pagare al momento della consegna era di 2500 euro. Ma, fortunatamente, la donna non è caduta nel tranello e, in poco tempo, ha telefonato prima ai carabinieri e poi allo stesso genero, il quale ha confermato che non attendeva alcun pacco per quella cifra. E’ caccia al fantomatico corriere.