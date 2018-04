Tentano di rubare in una casa, poi fuggono in auto: arrestati due giovani a Maiori

Continuano i furti negli appartamenti anche in Costiera Amalfitana. Ieri i carabinieri di Amalfi hanno arrestato due ragazzi serbi di 22 e 27 anni residenti a Secondigliano (Na) accusati di tentato furto in un’abitazione di Maiori.

La dinamica

I due giovani, insieme ad un complice, sono stati sorpresi mentre tentavano di forzare le finestre di un appartamento situato in via Santa Tecla. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno subito allertato i militari dell’Arma, il quali, prontamente, sono riusciti a bloccarne uno dopo un breve inseguimento a piedi. I due complici, invece, sono riusciti a fuggire in auto verso Amalfi. L’inseguimento è terminato nei pressi del porto, dove hanno abbandonato la vettura e sono fuggiti a piedi tentando la fuga tra gli scogli. Uno dei ladri, però, è stato fermato mentre era immerso in acqua fra i frangiflutti. L’altro, invece, è riuscito a far perdere le sue tracce. Le indagini sono ancora in corso.