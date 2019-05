XI Giornata Nazionale del Mal di Testa: l'incontro informativo sulle cefalee ad Eboli

Tutto pronto per la XI Giornata Nazionale del Mal di Testa: l’Asl Salerno promuove un incontro informativo sulle cefalee che si terrà martedì 14 maggio, ore 16, presso il Centro per lo Studio delle Cefalee della U.O. di Neurologia dell’ospedale di Eboli.

L'incontro

Tutti coloro che vivono la difficile problematica del mal di testa, dunque, avranno l’occasione per conoscere meglio il Centro per lo Studio delle Cefalee di Eboli, approfondendo le tematiche connesse alla patologia, acquisendo dal personale informazioni e consigli utili.

Cosa è la cefalea

La cefalea, “il mal di testa”, è una delle malattie più frequenti e comuni, e si calcola che siano almeno 3 miliardi le persone che ne soffrono nel mondo e che, in generale, circa il 20% della popolazione ne sia affetto. Per questo motivo le Società Scientifiche che si occupano di cefalea (la Associazione Neurologica Italiana per la ricerca sulle cefalee, ANIRCEF, la Società Italiana di Neurologia, SIN, la Società italiana per lo studio delle Cefalee, SISC) hanno deciso di istituire tale giornata di sensibilizzazione che si celebra presso i principali centri specializzati di tutto il territorio nazionale.