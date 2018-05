Castellabate: "Se non muori o non resti invalido, nessun risarcimento", la denuncia di Noi Consumatori

"Se non muori o non resti totalmente invalido, nessun risarcimento": è quanto osservato dall'avvocato Giuseppe Russo in merito ad un presunto caso di malasanità in Cilento. Il legale che guida l’associazione Noi Consumatori di Castellabate, ha raccontato che una giovane mamma durante il suo stato di gravidanza, a causa di una clamorosa diagnosi sbagliata, ha rischiato, tempo fa, di morire e di perdere il figlio in grembo. "La diagnosi sbagliata ha prodotto patimenti e lesioni permanenti. - ricorda Russo- Dopo 1 anno di trattative stragiudiziali l’assicurazione dell’ASL, previa visita medica con la quale è stato accettato il danno patito, ha deciso di risarcire la giovane madre. A questo punto, incredibile a dirsi, l’ASL, smentendo il proprio perito e la propria assicurazione – racconta Russo – blocca il pagamento del risarcimento danni: in fin dei conti è stata solo una diagnosi sbagliata e la giovanissima madre cilentana è ancora viva (come lo è anche la bimba). Perché dunque pagarle?»

L'annuncio di Russo