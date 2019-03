Sarno, non si accorsero di un tumore: due medici rinviati a giudizio

Sono stati rinviati a giudizio due medici dell'ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno. I due, come spiega il quotidiano La Città, nell'agosto del 2015 visitarno un paziente allora 69enne che manifestava disturbi legati alla memoria. L'uomo, in realtà, aveva una massa tumorale di circa 5 centimetri scoperta solo dopo ulteriori esami svolti all'ospedale di Avellino. Secono l'accusa, quindi, i due medici, durante la visita al pronto soccorso, non effettuarono un esame clinico adeguato nonostante la patologia e gli esiti ischemici.

La vicenda

Il paziente, quindi, fu dimesso alle 23.35 dello stesso giorno, mentre l'iter clinico proseguì all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dove venne effettuato un diverso trattamento chirurgico che individuò la reale patologia del paziente. Per colpa di quella diagnosi sbagliata, quindi, il percorso di guarigione del paziente divenne molto più lungo. I due medici, un radiologo salernitano ed una dottoressa del pronto soccorso, quindi, risponderanno di lesioni, imprudenza, negligenza e imperizia nel corso di una visita medica.