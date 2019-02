Malatja: lo storico gruppo salernitano festeggia i 25 anni con tre concerti tra Cava, Fisciano e Angri

E' uscito da qualche giorno il quinto album dei Malatja storico gruppo salernitano: composto Paolo Sessa alla chitarra e voce, Camillo Mascolo alla batteria e Daniele De Martino al basso elettrico.

Dal titolo "Ruminogioia" l'album rappresenta l'evoluzione del trio che passa dal cantanto in lingua napoletana all'italiano, esperimento voluto, pensato e avallato dall'etichetta discografica di Corbara, la Rhino Records, di Attilio Coppola. Con questo nuovo lavoro discografico lo storico gruppo di Angri festeggia i suoi venticinque anni di attività trascorsi con dignità e fierezza in ambito indipendente senza mai cavalcare l'onda della moda e macinando sempre sano rock and roll, punk e grunge.

"Ruminogioia" è stato scritto, suonato, registrato e prodotto dal trio con il contributo del producer Attilio Coppola, mixato e masterizzato dalle sapiente mani Andrea D’Amato e gode dell'editing di Giovanni Paglioli.

Negli otto brani che compongono l'album ci sono anche tre special guest, troviamo Francesco Di Bella (storica voce dei 24 Grana) che canta in "Conquisteremo l'Ikea", prossimo singolo in uscita, la cantautrice salernitana Denise che canta in "Semplice" e Nicodemo, altro volto noto della scena rock salernitana, che suona basso e synth nel brano "Bruci di me".

I Malatja a Marzo faranno tre concerti di presentazione del disco e potrete vederli dal vivo e acquistare il loro prodotto nelle seguenti tappe:

01 Marzo presso Il Moro di Cava de Tirreni; il 23 Marzo presso Periferica Konnection di Fisciano e il 29 Marzo presso l'Ark pub di Angri. Ma la band annuncia già nuove date in Campania e in giro per lo stivale.



Clicca guarda-ascolta "Odio settembre" il primo video-singolo che ha anticipato l'uscita dell'album:

https://youtu.be/558lyjXtauU