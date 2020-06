Patologia cronica e malattia rara: la Regione concede la proroga esenzioni

Importanti novità in materia di ticket ed esenzioni sanitarie. La Regione Campania ha disposto la proroga al 31 ottobre 2020 delle esenzioni per patologia cronica e malattia rara e condizione.

I dettagli

"Fino a tale data - rende noto Palazzo Santa Lucia - si potrà continuare ad utilizzare il codice di esenzione scaduto o in scadenza. Prorogato alla stessa data anche il termine di presentazione delle autocertificazioni per l'anno 2020 per le esenzioni da reddito".