Malore per un 13enne ad Eboli: salvato da un assessore e da un dipendente comunale

Plauso al dipendente comunale Achille Pirozzi e all'assessore comunale Ennio Ginetti, ad Eboli. Un 13enne del posto, infatti, ieri sera ha accusato problemi respiratori e i due eroi per caso lo hanno salvato.

Il salvataggio

Una donna, mentre era alla guida della sua auto, ha accostato all’improvviso perchè il figlio ha iniziato ad avvertire un allarmante malessere: Pirozzi e Ginetti, impegnati in un'iniziativa scolastica, hanno prestato soccorso al 13enne, conducendolo in ospedale. Il giovane, dunque, è stato salvato in extremis dai medici dell'ospedale di Battipaglia. Una storia a lieto fine.