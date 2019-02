Malore per un anziano, in una macelleria del centro storico: soccorso

Dramma a Salerno: in via Giovanni da Procida, in zona Largo Campo, un uomo ha accusato un malore all'interno di una macelleria. Come riporta Zerottonove, i sanitari della Croce Rossa di Salerno hanno trasportato d’urgenza e in codice rosso l'anziano che aveva perso i sensi.

I soccorsi

Giunta sul posto, anche un’ambulanza Saut dell’Humanitas. Tutti con il fiato sospeso per le condizioni del malcapitato che è stato condotto in ospedale per le cure del caso.