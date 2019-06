Malore a Castelcivita per un 27enne: il sindaco gli invia i soccorsi, salvato

Paura, ieri, per un 27enne, a Castelcivita. Il giovane, infatti, ha accusato un malore, forse dovuto anche alle alte temperature, mentre era in montagna.

I soccorsi

Avendo avuto difficoltà nello scendere valle, trovandosi in una zona impervia, come riporta Infocilento, ha avvertito il sindaco Antonio Forziati che, a sua volta, ha allertato i vigili del fuoco e la protezione civile: con un elicottero, dunque, i soccorsi hanno tratto in salvo il giovane, conducendolo presso l'ospedale di Eboli, per gli accertamenti.