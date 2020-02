Malore per una ragazza cinese a Salerno, tensione nei pressi del Vestuti

Attimi di forte tensione, poco prima delle 13, nei pressi del parcheggio dello stadio Vestuti, a Salerno. Una giovane cinese, infatti, ha avuto un malore, perdendo i sensi.

L'intervento

Immediati, i soccorsi del 118 che hanno condotto la malcapitata in ospedale per accertamenti. Preoccupazione, intanto, tra i cittadini presenti sul posto, anche in relazione all'emergenza Coronavirus scoppiata in Cina ed ormai approdata anche nel nostro Paese. Non si conoscono, ad ogni modo, le cause della perdita dei sensi della ragazza che verrà sottoposta agli esami e alle cure del caso presso il Ruggi di Salerno.