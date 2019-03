Malore a bordo di un bus per una 45enne a Salerno: soccorsa

Tensione, stamattina, per una 45enne a bordo di un pullman, a Salerno. Una 45enne, infatti, ha avvertito un malore: a soccorrerla, un volontario dell’Avis di Pellezzano, fuori servizio, come riporta Salernonotizie.

I soccorsi

L’uomo era in viaggio per raggiungere i suoi colleghi: preziose, le prime cure d’emergenza da lui fornite alla malcapitata, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Nessuna grave conseguenza.