Malore fatale ad Ascea: turista di 79 anni muore in vacanza

Ennesimo dramma in Cilento: un uomo di 79 anni è morto ieri mattina, mentre era in spiaggia. Come riporta Il Mattino, i sanitari del 118 hanno tentato di salvare un uomo originario di Sant’Angelo in provincia di Potenza, sul lungomare di Ascea, colto da improvviso malore.

Il dramma

Inutili, purtroppo, i soccorsi: i medici non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Sul posto, anche i carabinieri. Presenti sotto choc.