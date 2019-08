Malore in mare a Casal Velino: morto un 71enne

Nuovo dramma in mare, questa volta a Casal Velino, in Cilento. Un uomo di 71 anni, mentre era in acqua, ha avvertito un malore ed è morto. Alcuni bagnanti che hanno notato il suo corpo che galleggiava quasi a riva ed hanno allertato i soccorsi.

Il dramma

L’anziano è stato riportato sulla spiaggia: purtroppo, inutile ogni tentativo di salvarlo. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Choc sulla spiaggia.