Malore in mare: muore un uomo in un lido salernitano

Tragedia, ieri mattina, in un lido di Salerno: un uomo è stato colpito da un arresto cardiaco mentre si era concesso un tuffo a mare.

I soccorsi

Immediatamente soccorso dal bagnino dello stabilimento e subito raggiunto dalla Croce Rossa situata al porto commerciale e dai sanitari del Saut di Vietri Sul Mare, come riporta Zerottonove, ha ricevuto le manovre di primo soccorso, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Choc tra i presenti per il drammatico accaduto.