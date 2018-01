Porto di Salerno, malore a bordo di una nave mercantile: il salvataggio

Tensione, in mare, nella nottata appena trascorsa. La sala operativa della Capitaneria di Porto di Salerno, infatti, ha coordinato un’attività di soccorso a favore di un uomo di nazionalità indiana, colto da un malore a bordo di una nave mercantile, nelle acque antistanti il porto.

Il salvataggio

In particolare, a seguito della richiesta di assistenza medica da parte del Comandante della nave, un mercantile di bandiera Bahamas proveniente dal porto di Ravenna, la sala operativa ha proceduto a contattare il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico), organo deputato a fornire il parere tecnico-sanitario in caso di assistenza medica in mare, e ad allertare la dipendente motovedetta per effettuare l’operazione di soccorso. In breve tempo, il malcapitato è stato trasbordato dalla nave e, grazie all’assistenza fornita dal personale del 118 presente a bordo della motovedetta della Guardia Costiera, trasferito a terra per essere trasportato alla più vicina struttura ospedaliera.