Malore durante un matrimonio, muore in ospedale: indagini in corso

Sono 11, i medici indagati all’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per la morte di un uomo di 66 anni Boscotrecase, in provincia di Napoli. Si ipotizza il reato di omicidio colposo per negligenza medica: chiedono chiarezza sui fatti, i familiari dell’uomo che si trovava ad un matrimonio quando avvertì dei dolori al petto.

Il caso

A seguito di quel malore, l'uomo era stato soccorso e trasferito in ospedale a Boscotrecase, ma, poichè non fu possibile eseguire alcuni accertamenti, venne accompagnato in emergenza al Ruggi di Salerno. Giunto vivo al nosocomio salernitano, dopo essere stato preso in cura dai sanitari, spirò. Accertamenti in corso, dunque, per verificare se ci sia stata o no negligenza medica.