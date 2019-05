Malore fatale in strada, a Capaccio: muore un 60enne

Dramma a Capaccio, questa mattina: un 60enne, S.S. le sue iniziali, diversamente abile, si trovava in strada in località Borgonuovo, nei pressi del negozio di un familiare.

I soccorsi

L'uomo, purtroppo, è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Come riporta Infocilento, alcuni passanti hanno allertato i soccorsi, ma, purtroppo, per lui non c'è stato nulla da fare. Dolore.