Malore fatale in strada: si accascia e muore sul rione Carmine

Tragedia, questa mattina, sul rione Carmine, a Salerno. Un uomo, infatti, è stato colto da un malore improvviso, mentre era in strada. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c'è stato nulla da fare, come ci segnala una lettrice..

I vani tentativi

Sul posto, i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso: choc tra i passanti.