Malore fatale, per un uomo, stamattina, in via Santi Martiri Salernitani. Secondo quanto riporta Zerottonove, un uomo si sarebbe accasciato e sarebbe deceduto.

L'intervento

Sul posto, le forze dell’ordine e i sanitari. Ancora sconosciute le generalità dell’uomo. Accertamenti in corso.