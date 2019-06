Malore durante la partita ad Agropoli, il 70enne è morto

Non ce l’ha fatta Francesco Bottiglieri, il 70 originario di Brindisi ma residente a Torre del Greco che, domenica, è stato colto da un malore nell’intervallo della finale playoff Agropoli – Brindisi. Purtroppo, come riferisce Infocilento, l'uomo è deceduto all’ospedale di Eboli, dove era ricoverato in gravissime condizioni.

Il dramma

Il 70enne pugliese si era improvvisamente accasciato sui gradoni della tribuna Margiotta: i presenti avevano allertato i soccorritori che, muniti di defibrillatore, hanno tentato di far ripartire il cuore del malcapitato. Poi l'immediato trasferimento all’ospedale di Eboli, ma, in serata, il cuore dell'anziano ha smesso di battere.

La polemica

Monta, intanto, la rabbia: vicino allo stadio “Guariglia” c’è l’ospedale civile di Agropoli, ormai fuori dalla rete dell’emergenza. Da qui, il drammatico interrogativo: se l’ospedale fosse stato aperto, la vita del tifoso, immeditamente soccorso presso il nosocomio, sarebbe stata salvata?