Paura in via Diaz: un ragazzo si sente male e collassa, arriva l'ambulanza

Mattinata concitata, in pieno centro cittadino. Una persona di circa trent'anni ha accusato un malore e si è accasciata sull'asfalto. E' accaduto in via Diaz. I passanti hanno immediatamente contattato il pronto soccorso. Un'ambulanza ha raggiunto il luogo segnalato durante la telefonata e gli infermieri hanno soccorso il malcapitato. S'è reso necessario il trasporto in ospedale: al "Ruggi" è stato sottoposto ad accertamenti ed è tenuto in osservazione.