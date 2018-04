Tuffo fuori stagione a Santa Teresa, malore per un 50enne

Dramma sfiorato, ieri pomeriggio, a Santa Teresa, per un 50enne napoletano. L'uomo aveva pensato di concedersi un tuffo in mare, fuori stagione, presso la spiaggia di Santa Teresa.

I soccorsi

Subito dopo l’ingresso in acqua, tuttavia, avrebbe avvertito un malore ed alcuni passanti lo hanno notato: sul posto sono arrivate una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza del servizio di emergenza della Croce Rossa. Chiesto anche l’ausilio di un’imbarcazione della capitaneria di porto per eventuali operazioni di salvataggio, come riporta La Città. Recuperato, il 50enne è stato, infine, accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi” per gli accertamenti del caso.