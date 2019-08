Malore lungo il Sentiero degli Dei a Positano: soccorsa una turista inglese

Continua con un ritmo senza precedenti l'attività della base elisoccorso 118 Salerno e del soccorso alpino speleologico della Campania Cnsas. Oggi, oltre alla ricerca già in corso a policastro, c'è stata una richiesta intervento per il sentiero degli dei (mattonella 6) a Positano, dove una donna ha avvertito un malore mentre era in escursione.

Il salvataggio

La malcapitata, inglese classe 1964, si è sentita male iniziando a tremare e pertanto i compagni di escursione hanno avvisato il 118 che ha subito attivato l'elisoccorso e la squadra territoriale del CNSAS. La paziente è stata recuperata al verricello e quindi trasferita al nosocomio di Salerno per gli accertamenti del caso.