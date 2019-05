Dramma in via Nizza, malore fatale: morto un uomo

Dramma, stamattina, in via Nizza, a Salerno. Un uomo è stato stroncato da un malore, poco distante dal bar Beatrice.

Il fatto

Avvertendo un malessere in strada, l'uomo è caduto al suolo, pare battendo la testa. I commercianti della zona hanno allertato il 118: sul posto, la Croce Rossa, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia, anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Choc tra i passanti.