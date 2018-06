Acquazzoni violenti a Salerno e in provincia: disagi alla circolazione

Le violenti piogge delle ultime ore hanno creato non pochi problemi alla viabilità non solo a Salerno ma anche in altri comuni della provincia.

I disagi

A Salerno si sono verificati allagamenti nei sottopassi di via Del Pezzo, via San Leonardo e via Santi Martiri anche se, fortunatamente, non hanno provocato grossi problemi alla circolazione veicolare. Enormi pozzanghere si sono formate nella zona industriale, mentre alcuni tombini sono saltati in diverse strade cittadine. Allagamenti anche nel sottopasso ferroviario recentemente oggetto di lavori di restyling e in Viale della Libertà a Battipaglia; situazione simile nel Rione Pateno ad Eboli.