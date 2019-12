Maltempo a Salerno, strage di alberi nei quartieri: è allarme

E’ emergenza alberi a Salerno. Le forti raffiche di vento hanno abbattuto, nelle ultime ore, un enorme fusto situato in via Palestro, che ha bloccato la circolazione veicolare in una delle strade principali del quartiere di Torrione Alto.

Gli altri quartieri

Stessa situazione in via Vernieri, dove un albero è caduto nei pressi della scuola “Barra” paralizzando la circolazione. Paura, questa mattina, anche in via Vinciprova, dove un albero di circa 25 metri è stato ritrovato a terra dai residenti, a poca distanza dal mercatino etnico. “Non sono idonei a stare nel contesto urbano perché troppo alti. Ora ce ne sono altri delle stesse dimensioni che vanno rimossi. Li abbiamo segnalati più volte ai consiglieri comunali, ma nulla è accaduto” dichiara uno degli abitanti della zona alla nostra redazione. Ancora disagi, infine, a Giovi San Bartolomeo per la caduta di una grande pianta