Maltempo nel Salernitano, diversi paesi allagati nel Cilento: i disagi

Il maltempo provoca i primi disagi in provincia di Salerno. Nonostante nel capoluogo e nell’area nord sia prevalso il sole, anche per l’intera giornata odierna, in questi giorni nella zona sud si sono registrati degli acquazzoni che hanno creato non poche difficoltà a residenti e turisti.

I disagi

Allagamenti - riporta Infocilento - si sono registrati in località Ascea Marina dove sono esplosi anche dei tombini; alcuni smottamenti si sono registrati a Perdifumo e Sessa Cilento e in alcune aree del Monte Stella. In azione i vigili del fuoco, i lavoratori della Comunità Montana Monte Stella e le forze dell’ordine che hanno cercato di tranquillizzare gli abitanti e di mettere in sicurezza le aree coinvolte dalle precipitazioni.