Torna la pioggia a Salerno, primi allagamenti nei quartieri: i disagi

Come previsto dalla Protezione Civile, il maltempo si sta abbattendo in queste ore anche sulla provincia di Salerno. E, come capita ormai da anni, con la pioggia sono arrivati i disagi per gli automobilisti.

I disagi

Nel giro di pochissimi minuti diverse strade si sono allagate e il traffico è andato in tilt, ad esempio, in via Irno, via Mobilio, via Vinciprova, via Baratta; rallentamenti anche in via Posidonia, via Torrione nei pressi de La Carnale e nei rioni collinari. Monitorati dagli agenti della polizia municipale i sottopassi, in particolare quelli di Mercatello e San Leonardo.