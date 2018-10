Violento acquazzone si abbatte su Salerno: portoni allagati a Pontecagnano

Paura, nella serata di ieri, a Salerno, dove un violento acquazzone si è abbattuto su gran parte del capoluogo ma anche in alcuni comuni limitrofi.

A Salerno

Un ingente quantitativo di pioggia è caduta, in pochi minuti, provocando allagamenti nei sottopassi, nei pressi delle rotatorie e in diverse strade dei rioni collinari. I maggiori disagi si sono verificati in via dei Greci, nel quartiere Fratte, dove sono saltati anche dei tombini. Situazioni simili, ma non della stessa portata, anche in altri quartieri della città.

In provincia

La pioggia ha provocato qualche disagio alla circolazione anche nei comuni limitrofi come Vietri sul Mare, Cava de’ Tirreni, Baronissi e Pellezzano. Ma la situazione più grave si è registrata, nella notte, a Pontecagnano Faiano, dove l'acqua è entrata nei portoni e nei magazzini situati in via Marconi e Corso Umberto I.